奄美では小正月に枝にカラフルな餅を飾った「ナリムチ」を供える風習があります。奄美市の店ではきょう14日買い求める人の姿が見られました。 「ナリムチ」は、「ブブ木」と呼ばれるリュウキュウエノキの枝に、ピンクや黄色、緑などカラフルな餅を飾ったものです。 ブブ木は、枝を切っても再び枝を伸ばすことから繁栄の象徴とされていて、その枝に花や実に見立てた餅を飾り、作物が実る様子を表しています。 奄美大島と徳之島で