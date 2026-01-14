北日本と北陸は暴風雪に警戒 15日は広範囲で大気不安定に 気象庁はきょう14日午前、暴風雪と高波に関する情報を発表しました。発達する低気圧の影響で、北日本や北陸地方では冬の嵐となっています。17日土曜日には、再び低気圧が通過し、その後は冬型の気圧配置が強まる見通しです と しています。 【暴風と高波】 オホーツク海にある低気圧が急速に発達しているため、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。 1