DMC／Goldie Awards／Red Bull 3Styleなど世界タイトルを持つDJ YUTOが、DJ SET映像を公開。また、UK Garage調のシングル「By Your Side」もリリースした。本映像は、ヒップホップ由来のタイミング感を軸に、UKG／Dubstep／Trapなどをテンポ良く接続し、ビルドアップに頼らずフロアを前へ進める構成が特徴となっている。また本映像の公開に合わせ、シングル「By Your Side」も配信開始。「By Your Side」はUK Garageの軽快なスウィ