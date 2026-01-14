秋田簡易裁判所の入る裁判所庁舎（資料画像） 秋田県・潟上市議会の前議長が、車で歩行者に接触しけがをさせた罪で罰金４０万円の略式命令を受けました。 潟上市議会の前議長の男性（７４）は、過失運転致傷の罪で１２月２３日付けで秋田区検に略式起訴されました。起訴状などによりますと、前議長は去年＝２０２５年８月、車を運転中、潟上市内で横断歩道を歩いて渡っていた６０代女性と接触しけがをさせる事故を起こしま