国際的なコメの品評会で長年にわたり好成績を収めてきた下高井郡木島平村の団体が、全国で3例しかない称号を受けたとしてその成果を副知事に報告しました。13日、県庁を訪れたのは木島平村の日台正博村長や「木島平米ブランド研究会」に所属する生産者です。「木島平米ブランド研究会」は先月、コメの品質や味を競う国際的な品評会の最上位部門で、通算10回 金賞を受賞した団体のみに与えられる称号、「World RiceAward Gold 10」