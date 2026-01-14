酒田市にある庄内空港の緩衝緑地で12日と13日にクマの目撃情報があり、庄内空港事務所はサッカー場など一部区域の利用を制限しています。庄内空港事務所によりますと、12日午前9時45分ごろと13日午前7時35分ごろ、庄内空港東側の緩衝緑地のアーチェリー場とテニスコート付近でクマの目撃情報がありました。市によりますとクマの体長は50センチから60センチぐらいだということです。このため、事務所はテニ