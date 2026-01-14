茨城県警本部＝水戸市茨城県警は14日、昨年4月に洗濯機に落ちた次男＝当時（2）＝を放置し、死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の疑いで、同県土浦市の派遣社員山口裕利容疑者（31）を逮捕した。「助けることなくその場を離れました」と容疑を認めているという。逮捕容疑は昨年4月27日午前10時ごろ〜同20分ごろ、当時住んでいた同県かすみがうら市のアパートで、洗濯機の中に頭を下にして落ちていた葵衣ちゃんを放置し、窒