Bリーグは1月13日、理事会後に行われたメディアブリーフィングにおいて、「B.革新」に基づく選手契約情報の公開方式について詳細を明らかにした。島田慎二チェアマンは、この取り組みについて「リーグとして長時間議論してきた、難易度の高いテーマの一つ」と述べた上で、透明性と競争環境の両立を図るための整理であると説明した。 今回示された公開方式では、B.PREMIERを対象に、各クラブの「選