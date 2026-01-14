Aぇ! groupが、1月19日20時よりYouTube生配信を実施する。 （関連：Number_i、M!LK、BE:FIRST、Aぇ! group……『ベストヒット歌謡祭』注目グループをピックアップ） 本配信は、同日21時に公開される2ndアルバム『Runway』のリード曲「Again」のMVプレミア公開に先がけて行われるもの。アルバム制作の裏話や、同曲のMV撮影時のエピソードなどのほか、新たな情報も公開予定とのことだ。 （文＝リアルサウン