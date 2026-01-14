バルセロナは13日、アルヒラルに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロのレンタル加入を発表した。背番号は2を着けることとなる。1994年5月27日生まれの31歳は、23-24シーズンにマンチェスター・Cからバルセロナにレンタル移籍。ラ・リーガ32試合2得点7アシストを記録し、翌シーズンからアルヒラルに加入していた。2年半ぶりの復帰となるカンセロは「戻るチャンスがやってきた時、迷いはまったくなかった」と語ってい