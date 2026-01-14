棚に手をかけている猫（⇒次へ）【画像を見る】「絶対、食べ物だと思った」猫が真剣に探していたものとは…？インスタグラムに投稿された、立ち上がって棚を物色する猫の動画が話題となっています。背伸びをしながら探す姿は本気そのもの。「何を探しているのだろう」と最後まで見守っていると、思わず笑ってしまう結末が待っていました。投稿は2.7万いいねを集め、「かわいすぎ」「人間みたい」といった声が相次ぎました。■棚を