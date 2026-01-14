マイアミ・ヒート vs フェニックス・サンズ日付：2026年1月14日（水）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 127 - 121 フェニックス・サンズ NBAのマイアミ・ヒート対フェニックス・サンズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし36-28で終了する。第2クォーターはマイアミ・ヒ