ユーピーアール [東証Ｓ] が1月14日昼(12:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の3.7億円に急拡大し、9-2月期(上期)計画の5億円に対する進捗率は74.4％に達し、5年平均の51.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→7.1％に急改善した。 株探ニュース