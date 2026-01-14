インターファクトリー [東証Ｇ] が1月14日昼(12:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比57.8％減の4300万円に大きく落ち込み、通期計画の7700万円に対する進捗率は5年平均の71.8％を下回る55.8％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益は前年同期比61.4％減の3400万円に大きく落ち込む計算