新春に開かれる『歌会始の儀』で、恋愛について詠んだ東京学館新潟2年の本間優大さんの歌が披露されました。 皇居で開かれた『歌会始の儀』。今年のお題はあかるいの『明』です。1万4600首から選ばれた10首が天皇皇后両陛下の前で詠まれました。 その中で最年少が東京学館新潟2年の本間優大さんです。 ■本間優大さんの歌 「明礬(みやうばん)の再結晶の実験は 君への恋を形にしている」 お題の『明るい』を、理科の実験