先週、新潟市東区で道路が陥没したことを受け、新潟市の中原市長は陥没の原因と見られる下水道管の管理体制を強化したいと話しました。 1月9日、新潟市東区の太平4丁目で市道が陥没し、直径約5m・深さ約3.5mに及ぶ穴があきました。陥没の瞬間、後輪が引っかかった大型トラックの男性運転手(50代)が腰を打撲するケガをしました。 14日の定例会見で、中原市長は今回の事故を教訓に対策をとると話しました。 ■新潟市 中原八