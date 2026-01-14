大阪府警本部バイクで走行中、停止を求める男性巡査長（44）をはねたとして、大阪府警は14日、殺人未遂などの疑いで大阪府の男子高校生（16）を逮捕した。府警によると巡査長は軽傷。少年はヘルメットを着用しておらず、無免許だった。「警察官がよけてくれず、ぶつかった。殺すつもりはなかった」と一部否認している。逮捕容疑は12日午後5時10分ごろ、堺市南区美木多上の府道で、停止を求める巡査長をバイクではね、殺害しよ