MLB・ドジャースは日本時間14日、ファンイベント「ドジャーフェスト（DodgerFest）」の開催を発表。同2月1日にドジャー・スタジアムで行われます。メインイベントとして発表されたのは、MVPを受賞した大谷翔平選手やムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手らが登場するステージインタビューショー。前年にも参加した大谷選手は、オフの過ごし方や手術を受けた左肩の経過、さらには第1子が誕生しての思いや愛犬のデコピン