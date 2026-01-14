太陽風と地球の磁場の影響で、地球の大気中の粒子が月面に運ばれ続けているという/Shubhonkar Paramanick/University of Rochester via CNN Newsource（CNN）新たな研究によると、地球の大気に由来する粒子が太陽風によって宇宙空間へと運ばれ、数十億年にわたり月面に着地し続けていたことが分かった。これらの粒子は月面の土壌と混ざり合っているという。この研究を受け、一つの謎に新たな光が当たった。その謎とはアポロ計画が