俳優中村倫也（39）が14日、都内で、TBS系主演ドラマ「DREAM STAGE」（16日放送開始、金曜午後10時）の制作発表に出席した。かつて問題を起こしてK−POP業界を追放された吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生「NAZE」（ネイズ）が、世代や国境を越えて夢を目指すK−POP版“スポ根”ドラマ。この日は物語のキーとなる7人組ボーイズグループ「NAZE」と、ライバルグループ「TORINNER」がライブパフォー