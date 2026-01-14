CVLTEが、1月21日に発売する3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』より新曲「eoe.」のMVを公開した。今回のMVは、PSP（プレーステーションポータブル）にて全編撮影されたワンカットの作品となっている。また、3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』のパッケージデザインも合わせて公開された。配信アートワークとは異なるデザインとなっているCDパッケージで、初回仕様にはオリジナルステッカーが2枚封入される。本作は、TVアニメ『シャングリ