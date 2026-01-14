サカグチアミが、本日1月14日に、日本クラウン移籍第一弾となるデジタルEP「名前」をリリースした。アーティスト活動10周年を機に「坂口有望」から「サカグチアミ」へ改名し、新たなスタートを切った彼女。本作は、数多のデモ音源の中から厳選された4曲を収録しており、楽曲ごとに異なるプロデューサーを迎えた意欲作となっている。リード曲「名前」は、サカグチの熱意が実り、事務所の大先輩である奥田民生と斎藤有太が参加。さら