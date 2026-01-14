HYが、新曲「Swing Swing Heart」を1月19日に配信リリースすることを発表した。併せて、ジャケット写真も公開された。今作はHey! Say! JUMP・伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める、1月18日スタートの新ドラマ『50分間の恋人』の挿入歌。新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲で、優しく包み込むようなメロディーや歌声が心地よいラブバラードに仕上がっているという。物語の登場人物である晴流と菜帆の揺れる恋心を表