認知症予防というと、運動や脳トレなど「特別なこと」を足したくなりませんか？ でも田頭秀悟先生が強調するのはむしろ逆のアプローチです。何かを足すのではなく、脳の健康を守る近道は、普段の睡眠を崩さないこと。今回のテーマは「脳神経内科医が大切にする、睡眠の整え方」です。睡眠は「脳の掃除時間」になる なぜ睡眠が大事なのか。睡眠中は、脳にたまった老廃物を外へ流す仕組みであるグリンパティック系が働きやすいと考え