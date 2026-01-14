ゲスの極み乙女のキーボーディストとしても活動するちゃんMARIことFUKUSHIGE MARIが、フルアルバム『Motheland』をデジタルリリースした。本作では、ミニマムなピアノ構成でありながらも、豊かな広がりと情景を想起させる楽曲から、バンド編成によるオーガニックなサウンドまでを収録。呼吸感のあるグルーヴと生演奏ならではの温度感が楽曲など、全11曲が収録されているという。静と動、余白と高揚感。ピアノを中心に据えながらも