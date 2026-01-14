3markets[ ]が、配信EP『コンプレックスは抜け出せない』を本日リリースした。本作のテーマは、タイトルの通り “コンプレックス”。カザマタカフミ（Vo, G）の「弱さ」「自虐」「情けなさ」をさらにパーソナルな視点へ掘り下げた作品集とのことで、既発曲「天職」、パンクアレンジをした「超最愛」、そして新曲の「あやまれ」「コンプレックス絶好調」「君は一人じゃない」が収録されている。今までのアルバムと違い、3markets[ ]