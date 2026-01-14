hitomiが、ニューシングル「Stand by…」を本日配信リリースした。本楽曲は、1月7日から始まった地上波ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』のオープニングテーマとなっており、本日深夜、同ドラマの第2回がオンエアされる。タイトルの「Stand by（スタンバイ）」は、日本では「準備OK」的な意味で知られているが、本来は「（いつでも救えるように）近くで見守る」というニュアンスを持っている。その言葉通り、良いことば