仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）の新キャストとして、秀長・秀吉の心強い味方となる軍師・黒田官兵衛を倉悠貴が演じるほか、信長の息子たちを小関裕太と結木滉星、織田勢の面々を伊藤絃、松崎優輝、堀井新太、猪塚健太が演じることが発表された。堀井以外は大河ドラマ初出演。【写真】『豊臣兄弟』に出演する新キャストたちが発表大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀