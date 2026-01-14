13日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で結婚を電撃発表した元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリが、同日に自身のインスタグラムを更新し、ウエディングフォトの数々を公開した。【写真】白無垢姿のコシヒカリ、夫との2ショット投稿で餅田は、白無垢姿のほかに、かわいらしいウエディングドレス姿も披露。写真では、キャラクターらしく大きなおにぎりを両手に持っているショットも公開している。■