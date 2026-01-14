¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖTEST ME¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü23»þ¤è¤êÁ´¹ñ36¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î23»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡ÖTEST ME¡×¤ÎMV¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£MV¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ç¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÊª¸ì¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç