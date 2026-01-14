１２日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）に、芥川賞作家でお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が出演。お笑い界の改革案をプレゼンした。この日の番組のテーマは「第３回お笑いの未来を考える会」。最近は文化人や作家としての活動が中心の又だが、「伝えたいことは、芸人は“テレビに出ること”にこだわれということ」と主張。「テレビという媒体がいかに重要かとすごく感じるんで