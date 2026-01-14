◆大相撲初場所４日目（１４日、東京・両国国技館）大の里（二所ノ関）は九州場所で金星を与え、３日目に豊昇龍（立浪）を破って勢いに乗る義ノ富士（伊勢ケ浜）の挑戦を受ける。立ち合いが五分なら右を差して一気に走れるが、当たり負けして引いたりすると墓穴を掘る。立ち合いがポイントだ。豊昇龍は過去、１０勝６敗と相性のいい宇良（木瀬）が相手。今後の展開を考えると連敗は許されない。とはいえ「簡単に勝ちたい」とい