◆テニス▽全豪オープンテニス予選第３日（１４日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１４日＝吉松忠弘】世界ランキング１１４位の西岡良仁（ミキハウス）が予選２回戦の第２セット途中で棄権した。股関節の故障で、３−６、１−３となったところで、主審に棄権を申し出た。西岡は、２０１８年全豪から、２０２５年全米まで、４大大会本戦に３１大会連続で出場してきた。しかし、今回の予