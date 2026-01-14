兵庫県競馬組合は14日、公式サイトで園田・姫路競馬所属の騎手について、騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したため、14日、15日の２日間、騎手変更命令により騎手変更すると発表した。また、16日以降、処分委員会の処分が決定するまでの間、騎乗を拒否することとした。 【写真】園田競馬43歳騎手が死去、調教中に競走馬３頭が衝突して落馬 対象者は大山龍太郎騎手(22)、鴨宮祥行騎手(32）、中田貴士騎手(39