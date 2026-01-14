尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領は内乱特検チームが死刑を求刑した際、笑みを浮かべた。ソウル大法学部時代の模擬裁判で判事の役割をして全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領に無期懲役を宣告した尹前大統領はこの日、「悲劇的な歴史が繰り返されないよう全斗煥、盧泰愚（ノ・テウ）より厳格な断罪が必要だ」という理由で死刑が求刑された。裁判所は宣告期日を来月19日午後3時とした。13日、ソウル中央地裁掲示25部（部長、池