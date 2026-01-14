受験シーズンを前に受験生を狙った痴漢の被害を撲滅しようと14日、県内12か所で啓発活動が行われました。「受験期の痴漢防止対策で啓発しています」JR長野駅では14日朝、県警やJRの職員など21人が痴漢被害の防止や通報への協力を呼び掛けました。県警によりますとSNS上で試験に遅刻できない受験生を狙って痴漢をあおるような悪質な投稿も確認されていて警戒を強めています。去年1年間の県内の痴漢の検挙数は9件でした。生活