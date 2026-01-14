NAV-005S エイム電子は、オーディオ用LANケーブル「SHIELDIO」シリーズの新製品として、異素材を組み合わせた高機能3層シールド構造の「NAV」を1月28日に発売する。ラインナップと価格は以下のとおり。 片側：イーサコンRJ45プラグ 片側：RJ45プラグ (全て税別) ・NAV-005S0.5m68,000円 ・NAV-010S1m74,000円 ・NAV-015S1.5m80,000円 ・NAV-020S2m86,000円 ・NAV-030