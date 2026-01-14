レアルは、同社が運営する宿泊施設「鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki-」において、株式会社ポーラ（本社：東京都品川区）の最高峰ブランド「B.A」のアメニティ導入を開始しました。2026年1月1日（木）より、築100年以上を誇る京町家での滞在に、生命美を育むラグジュアリーなスキンケア体験が加わります。 鈴 京都宮川筋 hitotose 穐 -Aki- × ポーラ「B.A」 導入開始日：2026年1月1日（木）導入施設：鈴 京都宮川筋 hit