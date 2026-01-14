乳がんで闘病中のタレント・梅宮アンナ（53）が、12日、Instagramで夫との海外旅行の様子を投稿。プールでリラックスする姿などを披露し、反響を呼んでいる。【映像】梅宮アンナ、右胸全摘後初の水着姿2024年8月、ステージ3Aの乳がんと診断されたことを公表し、11月には右胸全摘の手術を受けていた梅宮。闘病を続ける中、2025年5月にはアートディレクターの世継恭規との結婚も発表していた。7月9日には夫の世継とともに宮古