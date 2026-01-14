北海道日高町の飲食店で壁の中に看護師の女性（28）の遺体が遺棄された事件で、女性が行方不明になる前日の昨年12月30日、祖母に対し「明日は彼氏とゆっくり過ごす」と予定を説明していたことが14日、捜査関係者への取材で分かった。