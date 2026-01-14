富山県小矢部市は14日、上下水道代として計3897件、総額5900万円程度を二重徴収したと発表した。昨年10月と11月利用分について、残高不足などで引き落としできなかった45件分だけ銀行に再度引き落としを依頼するはずだったが、誤って全件依頼したという。今月中に対象者へ謝罪文書を送り、返金する。市によると、返金対象となるのは口座振替で料金を支払っている市内の一部地域の契約者。13日、契約者から問い合わせがあり、発