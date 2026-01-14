「787」のパーツ輸送のために…中部空港の公式SNSアカウントが、同空港に飛来してきた珍しい形状の飛行機について、その機体写真を交えて紹介しています。この投稿に対し、SNSでは反響が寄せられています。【写真】えっ…これが中部空港に飛来の「巨大な珍客」驚愕の全貌ですここで紹介されているのは、中部空港の駐機場に「ジャンボ機」のひとつであるボーイング747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」