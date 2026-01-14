2000年に創設された「TRYラーメン大賞」（通称「TRY（トライ）」）は、ラーメンフリークや業界からも熱い視線を集める“業界最高権威”の賞だ。長年ラーメンを食べ続けているスペシャリストのTRY審査員と名店審査員の計7人が審査して選んだ各店を、毎年1冊のムック本にまとめて紹介している。2025年12月からはWEBサイトでの展開も始まっている。国家公務員として働く傍ら、“かずあっきぃ〜通称・ラーメン官僚〜”として、メディア