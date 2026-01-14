元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が13日に自身のアメブロを更新し、次女が中学入試に合格したことを報告した。この日、花田は「今夜はお祝いしてきました」と切り出し、次女について「中学入試を受けて合格しました」と報告。「本当に嬉しそうで良かったなぁと安心しました」と親心をつづった。続けて、お祝いに「久しぶりのイタリアン」へ足を運んだことを明かし「豚バラ肉のコンフィが乗ったピザ」や「マルゲリータ カルボナ