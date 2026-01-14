俳優の高橋英樹が13日に自身のアメブロを更新。手術を終え無事退院したことを報告し、早速楽しんだランチの様子を公開した。この日、高橋は「皆さまのお陰をもちまして無事の退院です」と報告。「看護婦長さんはじめ看護師さん トレーナー 食事係りの方々などみなさん有り難うございました」と感謝の言葉をつづった。続けて「これで色々！食べられるぞ！！な〜〜んて思ってはいけません まずは食事量を減らします」とコメント。「