札幌市豊平区のスーパー・キテネ食品館から野菜の価格傾向についてお伝えします。青果を担当する田中さんに野菜の価格傾向について伺います。２０２４年１１月ごろからキャベツが高いと話題でしたよね。いまの価格は大玉サイズが１玉で２１４円となっていますが、これは平年と比べてどうですか？（田中圭太社長）「いまは本州で安定した量が収穫できているので、いまのところは平年並みの価格が続いています」キャベツ