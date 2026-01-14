これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡に風雪・カミナリ・波浪注意報が発表されています。 県内は、風雪・高波・落雷に注意してください。 ◆14日(水)これからの天気 断続的に雪が降るでしょう。カミナリを伴い、雪の降り方が強まることもありそうです。 また、沿岸部を中心に吹雪くところもあるでしょう。車の運転などにも注意ください。 降水確率は、夜にかけてほとんどの所で60%以上と