沖縄県・金武町で行われているコンサドーレキャンプ。２日目の１月１３日は、初日と同じように筋力や走力を上げるためのトレーニングを行ったほか、気温２０℃に迫る中、さっそくゲーム形式の練習を行いました。川井健太新監督は「常に選手が動き、ボールを動かしてゴールを奪う」というサッカーを目指していて、川井監督の戦術を選手たちに早く浸透させる狙いもあるとみられます。１０シ