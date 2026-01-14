井上中日にキャンプイン前から期待が高まっている（C）産経新聞社昨季は阪神が独走したセ・リーグのペナント争い。オフも充実の補強を着々と固めている中で、追うチームにも注目が高まっている。【中日構想】井上監督が今季の構想を発表!!『戦力は揃ってきた、勝負を分けるのは三遊間とレフト』井上監督には今年絶対にやるべきことが?高木豊の見解を語る!!【プロ野球】今季は主砲がメジャーに挑戦する巨人、ヤクルトなど戦力ダ