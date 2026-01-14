有原は背番号74で新シーズンを迎える(C)Getty Images日本ハムと4年契約を結んだ有原航平の入団会見が1月13日に行われた。球団公式YouTubeチャンネルでも公開された同会見では、6シーズンぶりとなる古巣復帰への想いや意気込みを語っている。【写真】この豪華メンバー！近藤、上沢らソフトバンク勢の姿も…中田翔さんのお疲れ様会の実際の様子「またファイターズでプレーできることは嬉しいですし、優勝に向かって早くプレーした